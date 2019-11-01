Как будут считать срок пребывания в стране для налогового резидентства

Минфин собирается изменить критерии налогового резидентства в России. Однако главный принцип, пребывание в стране не менее 183 дней в году, менять не будут.

Но по желанию налогоплательщика срок для признания налогового резидентства может быть сокращен до 90 дней, рассказал журналистам вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

«Рассматриваем возможность учета налогового резидентства при сроке пребывания 90 дней. Базово предлагаем 183 дня, но предлагается возможность для бизнеса учитывать и более низкую планку — 90 дней. Такие практики есть в целом ряде стран, чтобы дать возможность получить статус резидента в более упрощенном варианте исходя из количества дней пребывания в стране. То есть, сейчас мы сохраняем 183 дня, но говорим о том, что если будет пожелание самого человека — то может быть и ниже», — цитирует Силуанова ТАСС.

Информация об изменениях критериев налогового резидентства появилась в сентябре этого года, после публикации «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы. В документе указывалось, что рассматривается возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней. Однако позднее Силуанов сообщал, что решение о сокращении срока пребывания граждан в РФ для определения статуса резидента еще не принято и будет зависеть от дискуссий с бизнесом.