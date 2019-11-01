Полиция задержала телефонных банковских мошенников

9 человек, которые по телефону представлялись сотрудниками банка, и воровали деньги, задержаны в Иваново.

Силовики считают, что мошенники могут быть причастны к 50 эпизодам преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В преступную группу входили семь женщин и двое мужчин от 18 до 30 лет — жители Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей. Постоянного места дислокации сообщники не имели, пытаясь запутать следы, они переезжали с одного места на другое.

Все кражи выполнялись по одной схеме: звонивший представлялся сотрудником службы безопасности банка и сообщал, что со счета клиента кто-то пытался снять деньги. Далее он предлагал перевести средства на «безопасный» счет. Люди соглашались и предоставляли злоумышленникам исчерпывающую персональную информацию по своим картам, тем самым предоставляя мнимым сотрудникам банка доступ к электронным счетам и своим сбережениям. После этого преступники похищали деньги.

Суд заключил одного фигуранта под стражу, а остальные дали подписку о невыезде.