При безналичной оплате за товар надо применять ККТ

Что Вы, только в отношении людей с непомерно раздутым самомнением. Очень забавно "бумкает", когда...
https://www.klerk.ru/buh/news/491942/
https://www.klerk.ru/blogs/1cbit/491473/
А зачем бы ему так делать? Ничего не мешает тратить деньги с этой же карты. Отдельную карту реком...
а после пройденных курсов мнение сотрудников как-то меняется? ...
У господина @РюмкаБезысходности не закрытый гельштат в отношении Главных бухгалтеров, наверное ег...
Любая декларация камералится в течение 3-х месяцев. Однако это не значит, что позже налоговики не...
Так и Черкалина посадили наслушившись.Помню, как обэповцы с большими звездами в нашем районе осоз...
Отличная статья, всё по делу...
Я могу в таком случае настаивать на проверке свежеподанной декларации в установленные сроки письм...
Лариса, где взять МарьИванну? Очень нужна такая для Светланы и подешевле ))...
У сильного всегда бессильный виноват. А как же обезопасить себя в таких ситуациях в будущем? ...
Это уже третья статья где пытаются впихнуть бухгалтерам этот управленческий учет, здесь это назыв...
Я бы с удовольствием перешла на самозанятость. Сейчас третью часть дохода приходится оставлять пр...
С точки зрения сотрудников всё выглядит именно так)
Продолжение истории: https://www.klerk.ru/blogs/larisamagafurova/492013/
У меня есть законопроект получше, чем у Минфина.Согласно этому закону вводится налог на фитнес-ус...
Государство - это то же люди (ограниченная группа лиц), к сожалению. ...
Получается Светлана ничего не проверяет... просто нажимает на кнопку... Интересно, кто потом за н...
Камеральная проверка декларации должна проводиться в течение 3-х месяцев со дня её сдачи. Но нару...
что и требовалось доказать! Как-будто 48% бухгалтеров - дураки ...
как же уже достало слушать эти охи и ахи про рыдающий от отсутствия взносов у самозанятых пфр.люд...
безусловный базовый доход - это ответ на дальнейшее развитие технологий. Автоматизация и роботиза...
А какие сроки допустимые? И как я могу повлиять в этом случае на сумму предстоящих пени?...
Рассказывала уже в другой теме. Начисление ЗП началось в июне, поэтому первый раз ООО отправило 6...
А если купить абонемент в зал, оформить вычет и потом вернуть деньги за абонемент?...
Идея хорошая, если будет автоматизация роботами и основные ресурсы еда, вода, тепло будут в собст...
Т.е. вы хотите, что бы ИП штрафы платил?
Останавливаться для разгрузки/погрузки/посадки/высадки и "парковать" - немного разные вещи...
Более того, она может привести к ухудшению статистики по долгам в сфере ЖКХ ...Ста...
Производственные календари законодательно не утверждаются )) ...
Значит не надо пересдавать за 2018 год. Потому что в декларации указываются только взносы, уменьш...
Ну да, морали завершающей нету, типа - а вот есть курс, как избавиться от суеты....
Ну и какая польза бюджету с такого количества пальцев и рук?? Что ж потом, ФНСным чиновникам прем...
Ага, и затраты на здравоохранение - только на себя: на лифтинг и прочее. ...