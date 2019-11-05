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При безналичной оплате за товар надо применять ККТ

При получении денежных средств в безналичном порядке за товары организация обязана применять контрольно-кассовую технику.

Об этом сообщается в письме Минфина от 09.10.2019 г. № 03-01-15/77566.

Дело в том, что расчеты для целей Федерального закона № 54-ФЗ — это, в частности, прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги.

 

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