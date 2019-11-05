ИП закрывается. Выходное пособие? Не, не слышали

При увольнении в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем он обязан выплатить своим работникам выходное пособие и средний заработок за второй и последующие месяцы только в том случае, когда такие выплаты прямо предусмотрены трудовым договором.
Кроме того, ИП не обязан соблюдать двухмесячный срок уведомления работников о предстоящем увольнении.
Если трудовым договором срок предупреждения не предусмотрен, работники должны быть предупрежден о предстоящем увольнении в разумный срок до прекращения трудового договора. Такое мнение выразил Роструд, отвечая на вопрос пользователя портала «Онлайнинспекция.рф».
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