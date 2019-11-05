У формы СЗВ-М появится еще одно предназначение

Сейчас данные отчета СЗВ-М используется пенсионщиками для отслеживания пенсионеров, которым не положена индексация пенсий.

Однако иногда сам факт выплаты пенсии или доплаты к ней зависит от факта работы. В этом случае ПФР обязывает пенсионеров сообщать о своем трудоустройстве и увольнении.

Речь идет, в частности, о социальной пенсии по старости, о пенсиях за выслугу лет работников летно-испытательного состава, федеральных государственных гражданских служащих, выплате неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за инвалидами и престарелыми, о социальной доплате к пенсии и не только.

Скоро эта ситуация изменится. На федеральном портале опубликован проект приказа Минтруда, который в том числе, затрагивает этот вопрос.

Документ закрепляет положения о прекращении (приостановлении) выплаты пенсии и иных выплат, предоставление которых зависит от факта работы, на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.