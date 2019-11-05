У работающих пенсионеров появилась надежда на индексацию пенсий

На днях партия ЛДПР сообщила, что разработала ко второму чтению поправки в законопроект из «бюджетного пакета», направленные на возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам.

При этом на случай, если они не будут поддержаны, подготовлена альтернативная поправка, предусматривающая возвращение индексации пенсий хотя бы работающим пенсионерам-инвалидам.

Отмечается, что бюджет РФ профицитный, поэтому фракция ЛДПР предлагает вернуть индексацию в прежний режим.

Эта инициатива сейчас активно обсуждается читателями нашего канала на «Яндекс. Дзен».

Добавим, что не только народные избранники, но и сами россияне продвигают эту идею.

На сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой требует вернуть работающим пенсионерам индексацию пенсий.

Получается, что работающие пенсионеры несут наказание за то, что работают на благо Родины, а еще пытаются прокормить себя, Пенсионный Фонд и тех, кто не хочет работать, возмущается автор инициативы.

Он добавляет, что необходимо восстановить справедливость по принципу «кто работает тот ест», а не наоборот, как это действует сейчас.

Он с сожалением констатирует, что совокупный доход человека (зарплата + пенсия) - это нищета людей и позор государства.