Что делать, если в личной карточке Т-2 не осталось свободного места

Кстати мы обе математики по первому образованию
Руководитель и создатель онлайн-клуба «Академия безопасности налогоплательщиков». ...
Да, так и есть. Предлагают теперь деткам заплатить сразу, а с родителя взыскивать в пользу госуда...
Роструд не хочет нам разъяснить как именно достигнуть "взаимного согласия" , если работодатель не...
А у меня история противоположная (но схожая): мама преподавала экономику в ВУЗе, и детям преподав...
Если сейчас его 10 лет ищут на него все равно капает задолженность по алиментам. Размер оплаты ис...
Когда работник экономит дни отпуска, потому что хочет больше отдыхать (и постоянно залезает в отп...
У меня тоже, только я три раза сбегала в программисты, но всякий раз возвращалась в бухи...
Тоже мне проблема!Вот реальная проблема свободного места:Вы попробуйте ее решить!...
Допустим работник раз в квартал меняет работодателя.И через квартал пишет заявления хочу / не хоч...
Мне мама тоже предлагала пойти бухгалтером, но я сказала :"Фи, буду я с бумажками работать" и пош...
Статья 60 Семейного Кодекса, статья 203 ГК. Зачем Вы пытаетесь замылить смысл? Это не конструктив...
"Распровести" - отсторнировать или отменить проведение в 1С...
"Раскоряка" - антистеплер
@РюмкаБезысходности, вы правы. И такие случаи есть. Когда мама живет далеко за МКАДом, а папа раб...
Тоже думаю, что 1с облако намного удобнее. Тут в разделе блог 1c-online.org много полезной инфы о...
Понаехавший Тут, но в статье ведь речь о бухгалтере на участке - а Вы говорите уже о не...
Тогда уже и отксерачить - сделать ксерокопию.
У меня степлер - козявочка (ибо маленький на маленькие скобки)....
Знаете, можно по разному относится к автору блога, но когда комментатор переходит на оскорбления,...
@ToT а где же реальные отзывы о курсе всё-таки? Так и не ответили на вопрос: почему ларису взял...
На самом деле это похвально. Если у вас есть время и вашему руководителю это интересно. Почему не...
А вам не кажется что лектор то у вас по общим вопросам. да и хамовата не по чину. И каким- то мо...
Это и есть равноправие. Тот, кто не хочет детей - тот и предохраняется. А кто не предохраняется ...
учтёт что надо и не надо, да ещё много чего может ДАТЬ
обратитесь к ларисе магафуровой , она Вас освободит для работы...
Спасибо, было приятно почитать - хороший слог, и "по теме". На мой взгляд, действительно, гл...
Ерундовые у нас в России первоисточники, что ПБУ, что НК, что ГК , что ТК... Читать надо судебну...
Полагаю, что это несомненно договор. Мы же не рассматриваем ситуацию насилия с какой либо стороны...
Нет, такое не подойдет, это давление в лучше случае психологическое. Если сама женщина не желает ...
Вы опять путаете мух с котлетами. Вы не можете потребовать от свободного человека насилия над св...
А что, там договор заключался или как? Может публичную оферту привлечём? Тогда уж, нормы ГК на на...