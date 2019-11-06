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Что делать, если в личной карточке Т-2 не осталось свободного места

В личной карточке работника Т-2 закончилось свободное место для внесения изменений паспортных данных и адреса места жительства. Как поступить?

Ответ на этот вопрос дал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф». Уточняется, что в случае, когда в личной карточке работника закончился один из разделов, такую карточку можно дополнить новой страницей с соответствующим разделом.

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