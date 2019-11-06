ПФР онлайн сообщит, что с вами что-то не так

В Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru реализован новый электронный сервис.
Он призван уведомить граждан о расхождениях анкетных данных, содержащихся в базе персонифицированного учета ПФР, со сведениями, содержащимися на портале госуслуг.
Другими словами, сервис дает возможность человеку онлайн актуализировать анкетные данные как в системе ПФР, так и на портале госуслуг, а именно в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Например, человек сменил паспорт, и новые данные уже содержатся в ЕСИА. Тогда после авторизации этого пользователя на портале электронных услуг ПФР проводится автоматическая сверка анкетных данных, полученных от ЕСИА, и сведений, содержащихся в базе персучета ПФР. При выявлении расхождений гражданину выводится сообщение с предложением актуализировать данные в ПФР или в ЕСИА.
Для актуализации сведений в ПФР гражданину необходимо выбрать соответствующую опцию «Обновить данные в ПФР».
Если человек сначала актуализировал данные в клиентской службе ПФР при очном обращении за услугой, то после авторизации на портале электронных сервисов ПФР ему будет предложена опция «Обновить данные в профиле ЕСИА».
Новый сервис позволяет содержать актуальные сведения в системе персонифицированного учета и оперативно ликвидировать расхождения в базах данных.
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