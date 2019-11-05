Клерк.Ру

В НК появится новый вычет по НДФЛ

В декабре в Госдуму внесут законопроект, подготовленный Минфином с поправками в ст. 219 НК в части социального налогового вычета.

Речь идет про вычет на фитнес-услуги. Такой вычет могут ввести в России уже весной 2020 года, пишут «Известия».

Дополнительный вид конкретных расходов (на фитнес) должен появиться в рамках уже существующего налогового вычета на медицинские услуги.

При этом максимальная сумма налогового вычета за налоговый период, согласно законодательству, составляет 120 тыс. рублей и повышать планку Минфин не собирается.

При этом социальный налоговый вычет не будет применяться в случае, если расходы связаны с посещением культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий.

В ближайшее время этот законопроект будет рассмотрен Правительством на комиссии по законопроектной деятельности.

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.

Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.

Всё про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Лариса Магафурова
Хочу купить за 3 500 ₽ 6 000 ₽ Узнать больше
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Социальные налоговые вычеты»

Все семинары по теме Социальные налоговые вычеты