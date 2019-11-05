В НК появится новый вычет по НДФЛ

В декабре в Госдуму внесут законопроект, подготовленный Минфином с поправками в ст. 219 НК в части социального налогового вычета.
Речь идет про вычет на фитнес-услуги. Такой вычет могут ввести в России уже весной 2020 года, пишут «Известия».
Дополнительный вид конкретных расходов (на фитнес) должен появиться в рамках уже существующего налогового вычета на медицинские услуги.
При этом максимальная сумма налогового вычета за налоговый период, согласно законодательству, составляет 120 тыс. рублей и повышать планку Минфин не собирается.
При этом социальный налоговый вычет не будет применяться в случае, если расходы связаны с посещением культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий.
В ближайшее время этот законопроект будет рассмотрен Правительством на комиссии по законопроектной деятельности.
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