На какие платежи компаний контролеры сейчас обратят особое внимание

Чиновники постараются на 90% увеличить собираемость платежей за вывоз мусора. Информацию подтвердил РБК глава «Российского экологического оператора». В ближайшие пять-восемь месяцев чиновники рассчитывают достигнуть этого показателя.
Компании массово не платят за вывоз мусора. Из-за неплатежей у операторов появляются кассовые разрывы.
«Они покрываются из разных источников, некоторые регионы ввели субсидии. Но так дальше продолжаться не может. Если проблема будет на второй и третий годы, это будет говорить о том, что экономическая модель не работает. Тогда придется ее дорабатывать», – сказал Денис Буцаев.
Добавим, что неплательщиков также упрекают в вынужденном банкротстве региональных мусорных компаний. Но Буцаев подтвердил, что такой проблемы нет. На 200 с лишним компаний только две «отказались от работы», остальные просто заложили сложности в свои бизнес-планы.
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