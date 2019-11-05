Как вырастет НДС после изменения ставки. И куда его потратят

В 2020–2022 годах федеральный бюджет получит более 2 трлн руб. от повышения ставки НДС до 20 %. Такая цифра содержится в обновленном проекте федерального бюджета на следующие три года.

Таким образом, рост дополнительных поступлений исключительно от повышения ставки НДС (более 7% ежегодно в 2021 и 2022 годах) превысит инфляцию (по 4% ежегодно), передает РБК.

Сборов НДС, полученных только от повышения ставки, в 2020 году хватит, например, чтобы целиком профинансировать расходы федерального бюджета по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Охрана окружающей среды».

Они почти покроют расходы на выплаты пенсий военнослужащим и силовикам.



В 2019 году с учетом первого квартала, когда НДС еще платился по старой ставке 18 %, бюджет получит от повышения НДС около 507 млрд руб. Получается, этот фактор обеспечит более 7 % общих поступлений НДС за год.

За девять месяцев 2019 года, по данным Минфина, общая сумма поступлений по внутреннему НДС выросла на 16% относительно того же периода предыдущего года (до 3,16 трлн руб.), по ввозному НДС рост составил 14% (до 2 трлн руб.).

Эксперты отмечают, что поступления бюджета от НДС будут расти не только из-за повышения ставки, но и благодаря усиленному администрированию со стороны ФНС.