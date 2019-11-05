Клерк.Ру

Важная информация для всех, кто для бизнеса получает лицензии и другие разрешения

Компании и их сотрудники будут получать лицензии, сертификаты, аккредитации и другие виды разрешений на разные виды деятельности по единым правилам, пишут «Ведомости».

Минэкономразвития предлагает определить новые правила в законе «Об основах разрешительной деятельности». Общие правила дадут бизнесу четкое понимание того, как получать разрешения, а также гарантируют прозрачность всех процедур.

Новый законопроект также определит общие правила приостановления и прекращения разрешений. Для реализации нового проекта ведомство планирует создать электронные реестры, в которых будут храниться данные о выданных разрешениях — доступ к ним будет открытым и бесплатным. Если деятельность бизнеса связана с обороной и безопасностью, регулятор будет выдавать печатные документы.

У предпринимателей есть свои претензии к проекту — конкретные процедуры будут определены в отраслевых законах, но для лицензирования, аккредитации и сертификации специальное регулирование сохранится.

Ведомствам, которые выдают разрешения, предстоит определить сроки и порядок их выдачи, однако они должны будут предъявлять минимальное количество требований к бизнесу, считает предпринимательское сообщество.

Законопроект не распространяется на 35 видов контроля и деятельности. Речь идет об экспортном контроле, тарифах, работе естественных монополий. Этих исключений добились федеральные органы власти, объясняет представитель Минэкономразвития.

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