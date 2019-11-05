Скачайте бесплатный и простой сервис для анализа бухгалтерской отчётности

Два с половиной года назад в Красном уголке бухгалтера опубликовали табличку, которая позволяет проанализировать бухгалтерский баланс и финансовые результаты компании. Автором файла является Чайзат Ховалыг.
О существовании этой таблички вспомнили сегодня участники группы и опять её опубликовали. Ведь применять её можно к отчетности за любой год.
«Табличка простая и с понятными формулами. Она создана на основе коэффициентов, которые используют банки, чтобы оценить финансовое состояние компании.
Как пользоваться? Заходите — Файл — Создать копию и сохраняете к себе на гугл диск», — напоминаем слова автора Чайзат Ховалыг.
Таблица действительно понравилась пользователям, что подтверждают мнения бухгалтеров как на Клерке, так и в Фейсбуке
Бесконечное спасибо! Муторно формулы забивать, такая помощь, просто нет слов...
Интересная штучка. Просто и доступно. Надо будет творчески осмыслить.
Просто — спасибо за сам подход к вопросу!
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