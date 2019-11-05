8 симптомов у бухгалтера, которому пора в отпуск

Ниже восемь самых часто встречающихся среди работников симптомов эмоционального выгорания, которые вошли в классификацию Всемирной организации здравоохранения.

Интернет-портал The interview guys, который помогает подготовиться к рабочим собеседованиям, опросил 928 сотрудников американских компаний с помощью Maslach Burnout Inventory. И получил следующие данные.

1. Коллеги и клиенты раздражают вас (71% опрошенных). Автор книг Find The Fire и Make It Matter Скотт Мауц советует не строить догадки относительно мотивов поведения людей, которые вас раздражают, а постараться наладить общение и пойти на сближение. Ведь именно коллеги могут сделать лучше время, которые вы проводите вместе на работе. Читать также Боремся с выгоранием: чтобы решить сложную задачу, надо помыть посуду

2. Вы плохо спите (56%). Чтобы решить проблему со сном, установите границы и перестаньте приходить домой с тревогой и раздражением, вызванными работой. Вместо того, чтобы беспокоиться о завтрашнем дне в офисе, представьте, что все будет хорошо, добавляет эксперт.

3. Вам не хватает мотивации, чтобы идти на работу (54,3%). Нет ничего более подавляющего, чем чувство, что ваша работа не имеет смысла, считает Мауц. Он советует возобновить обучение в тех областях, которые вам интересны и позволяют развиваться как профессионал, а также стать более самостоятельным на работе.

4. Вам не хватает энергии, чтобы быть продуктивным (54%). Поймите, что забирает у вас энергию и что, наоборот, заряжает. Если нынешняя работа не помогает вам чувствовать себя хорошо, то, как считает Мауц, пришло время направить энергию на поиск чего-то нового.

5. Вы цинично относитесь к работе и компании (48%). Цинизм гораздо хуже пессимизма, уверен автор книги Find The Fire. Если работа вызывает у вас такие чувства, то это может быть верным признаком профессионального выгорания. Читать также Фрилансеры, пожилые соискатели и дефицит талантов: главные тренды современного рынка труда и что с ними делать.

6. Вам трудно концентрироваться на работе (45,7%). Как пишет психолог Михай Чиксентмихайи в книге «Поток. Психология оптимального переживания», когда человек занимается любимым делом, он находится в так называемом потоке. Эксперт характеризует это состояние высокой концентрацией и сверхпродуктивностью, но при этом расслабленностью и потерей чувства времени. Если вы не можете сосредоточиться на работе, это означает усталость, отсутствие интереса или разочарование.

7. Вы не испытываете удовлетворения от собственных достижений (41%). Мауц называет главным сигналом выгорания тот момент, когда сотрудник перестает получать удовольствие от выполненных задач и карьерных успехов. «Люди нацелены на достижения, но если это перестает иметь значение, то это плохой знак», — говорит эксперт.

8. Вы разочарованы в своей работой (29,5%). По данным The interview guys, все респонденты, которые положительно ответили на этот вопрос, оказались «сгоревшими».

Если хотя бы один из симптомов описывает состояние человека, то вероятность обнаружения у него эмоционального истощения значительно высока.