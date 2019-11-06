Для кого утвердят новые БСО

Министерство культуры на федеральном портале опубликовало проект приказа по утверждению новой формы бланка строгой отчетности.

Новый БСО будет применяться организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства.

Напомним, в соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 НК освобождается от обложения НДС реализация организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства, входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности.

Согласно статье 1.1 Закона № 54-ФЗ для целей указанного закона под бланком строгой отчетности понимается первичный учетный документ, приравненный к кассовому чеку, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением автоматизированной системы для БСО в момент расчета между пользователем и клиентом за оказанные услуги, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства РФ о применении ККТ.

При этом приказ Минкульта от 17.12.2008 № 257 «Об утверждении бланков строгой отчетности» будет признания утратившим силу.

Образец нового БСО: