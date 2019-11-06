Повторная регистрация ИП в течение года обязывает сдавать две декларации по УСН

Как известно, налоговым периодом по УСН является календарный год.

Но как быть, если «закрылся» в течение года, а потом снова зарегистрировался?

Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № СД-4-3/22268@ от 30.10.2019.

Если ИП «открылся» в период времени с 1 января по 30 ноября одного календарного года, первым налоговым периодом для такого ИП является период времени со дня госрегистрации в качестве ИП по 31 декабря этого календарного года.

Таким образом, ИП на УСН, который в течение календарного года прекратил деятельность в качестве ИП и в этом же году вновь зарегистрировался в качестве ИП, должны быть представлены две декларации по УСН:

— первая — за период с 1 января календарного года до дня госрегистрации утраты силы госрегистрации физлица в качестве ИП с указанием кода налогового периода «50», что соответствует последнему налоговому периоду при прекращении деятельности в качестве ИП;

— вторая — за период со дня госрегистрации физлица в качестве ИП по 31 декабря этого календарного года с кодом «34» — за календарный год.

Кроме того, налогоплательщик в течение года может несколько раз прекратить деятельность в качестве ИП и снова зарегистрироваться в таком качестве.