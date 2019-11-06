Повторная регистрация ИП в течение года обязывает сдавать две декларации по УСН

Как известно, налоговым периодом по УСН является календарный год.
Но как быть, если «закрылся» в течение года, а потом снова зарегистрировался?
Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № СД-4-3/22268@ от 30.10.2019.
Если ИП «открылся» в период времени с 1 января по 30 ноября одного календарного года, первым налоговым периодом для такого ИП является период времени со дня госрегистрации в качестве ИП по 31 декабря этого календарного года.
Таким образом, ИП на УСН, который в течение календарного года прекратил деятельность в качестве ИП и в этом же году вновь зарегистрировался в качестве ИП, должны быть представлены две декларации по УСН:
— первая — за период с 1 января календарного года до дня госрегистрации утраты силы госрегистрации физлица в качестве ИП с указанием кода налогового периода «50», что соответствует последнему налоговому периоду при прекращении деятельности в качестве ИП;
— вторая — за период со дня госрегистрации физлица в качестве ИП по 31 декабря этого календарного года с кодом «34» — за календарный год.
Кроме того, налогоплательщик в течение года может несколько раз прекратить деятельность в качестве ИП и снова зарегистрироваться в таком качестве.
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