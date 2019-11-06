Сколько скопили на пенсию ваши соседи

Среди россиян, получающих доходы выше среднего, 75,5 % не откладывают деньги на будущую пенсию.

Как показал опрос, проведенный Райффайзенбанком, 8,3 % респондентов регулярно сберегают средства на жизнь после достижения пенсионного возраста, еще 16,3 % откладывают на пенсию периодически, когда появляются свободные деньги.

Почти 40% участников опроса сказали, что хотели бы формировать накопления на пенсию, но такой финансовой возможности у них пока нет.

Эксперты отмечают, что результаты исследования можно назвать более чем оптимистичными, что связано со спецификой респондентов.

У подавляющей части россиян нет финансовой возможности откладывать деньги на пенсию. Согласно статистике половина населения получает зарплату ниже 34,3 тыс. руб., около 70 % зарабатывают ниже среднего по стране, передает РБК.

