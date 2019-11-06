Можно вернуть вычет покойного человека

Мужчина подал в ИФНС декларацию 3-НДФЛ на получение налогового вычета. Но вот получить по ней деньги не успел, умер.

Его вдова, получив у нотариуса свидетельство о наследстве, обратилась к налоговикам за получением денег, причитавшихся покойному супругу. Однако женщина получила отказ от ИФНС.

Вдова подала в суд на налоговиков и выиграла его, передает портал «46tv.ru».

Решением суда от 31 октября 2019 года иск жены умершего был удовлетворен. Пока решение в законную силу не вступило.

Напомним, ранее ФНС в письме № ГД-4-8/678@ от 17.01.2018 разъясняла, что ИФНС добровольно не возвращает наследникам переплату умерших налогоплательщиков. Однако если наследники подадут в суд и суд примет решение в их пользу, налоговикам все же придется вернуть им деньги, говорится в документе.