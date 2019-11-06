Для электронных трудовых книжек ввели новое правило

Разработаны поправки ко второму чтению законопроекта о переходе на электронные трудовые книжки.

При переходе на электронную трудовую книжку работник должен будет написать заявление, хочет он переходить на электронную трудовую или нет, «автоподписки» на электронный формат не будет.

Замглавы Минтруда Всеволод Вуколов пояснил, что в течение 2020 года работодатели будут передавать такие заявления своих работников вместе с другими данными в ПФР, пишет RNS.

«Таким образом, у нас будет достаточно много времени, чтобы работодатель смог подготовиться и, так сказать, чтобы работник мог поменять решение», — отметил Вуколов.