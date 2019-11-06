ЦБ оштрафовал Сбербанк

VikaV2193 Да, так и есть. Предлагают теперь деткам заплатить сразу, а с родителя взыскивать в пользу госуда... У алиментов будет минимальный размер

Natali Kr Роструд не хочет нам разъяснить как именно достигнуть "взаимного согласия" , если работодатель не... Кадровики навязывают работникам неудобные правила отпусков

Natali Kr Если сейчас его 10 лет ищут на него все равно капает задолженность по алиментам. Размер оплаты ис... У алиментов будет минимальный размер

ananasik-s Когда работник экономит дни отпуска, потому что хочет больше отдыхать (и постоянно залезает в отп... Кадровики навязывают работникам неудобные правила отпусков

Кошки Рyлят Допустим работник раз в квартал меняет работодателя.И через квартал пишет заявления хочу / не хоч... Для электронных трудовых книжек ввели новое правило

rtb Мне мама тоже предлагала пойти бухгалтером, но я сказала :"Фи, буду я с бумажками работать" и пош... Как я стала бухгалтером. И как обычно это происходит в среднестатистических семьях

VikaV2193 Статья 60 Семейного Кодекса, статья 203 ГК. Зачем Вы пытаетесь замылить смысл? Это не конструктив... У алиментов будет минимальный размер

garda А я бух, от НДСа опух Богатый бухгалтер VS бедный бухгалтер

manik @РюмкаБезысходности, вы правы. И такие случаи есть. Когда мама живет далеко за МКАДом, а папа раб... У алиментов будет минимальный размер

buhgalter_so_stazhem Тоже думаю, что 1с облако намного удобнее. Тут в разделе блог 1c-online.org много полезной инфы о... Что такое Облако 1С?

ananasik-s Понаехавший Тут, но в статье ведь речь о бухгалтере на участке - а Вы говорите уже о не... Как я стала бухгалтером. И как обычно это происходит в среднестатистических семьях

Жужелица У меня степлер - козявочка (ибо маленький на маленькие скобки).... Современный словарь бухгалтерских терминов и слэнга

Над.К Знаете, можно по разному относится к автору блога, но когда комментатор переходит на оскорбления,... Богатый бухгалтер VS бедный бухгалтер

EVAchel @ToT а где же реальные отзывы о курсе всё-таки? Так и не ответили на вопрос: почему ларису взял... Бухгалтеры увольняются, потому что не могут показать свою ценность директору

bolshakowa На самом деле это похвально. Если у вас есть время и вашему руководителю это интересно. Почему не... Бухгалтеры увольняются, потому что не могут показать свою ценность директору

bolshakowa А вам не кажется что лектор то у вас по общим вопросам. да и хамовата не по чину. И каким- то мо... Бухгалтеры увольняются, потому что не могут показать свою ценность директору

Natali Kr Это и есть равноправие. Тот, кто не хочет детей - тот и предохраняется. А кто не предохраняется ... У алиментов будет минимальный размер

VikaV2193 Полагаю, что это несомненно договор. Мы же не рассматриваем ситуацию насилия с какой либо стороны... У алиментов будет минимальный размер

VikaV2193 Нет, такое не подойдет, это давление в лучше случае психологическое. Если сама женщина не желает ... У алиментов будет минимальный размер

Natali Kr Вы опять путаете мух с котлетами. Вы не можете потребовать от свободного человека насилия над св... У алиментов будет минимальный размер