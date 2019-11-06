ЦБ оштрафовал Сбербанк

Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
Все системно значимые банки должны были подключиться к системе быстрых платежей до 1 октября. По словам Набиуллиной, это сделали 10 из 11 банков.
«Один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф. Мы надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе», — цитирует главу ЦБ РИА Новости.
Размер штрафа Набиуллина не сообщила.
Ранее сообщалось, что регулятор направил Сбербанку предписание об устранении нарушения.
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.