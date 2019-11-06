Чиновника уволили за посягательство на портрет Медведева

На Ямале чиновник остался без работы после скандала с утилизацией портретов премьера и бывшего президента Дмитрия Медведева. Речь идет о заместителе управделами мэрии Надымского района Алексее Кокшарове.

Информацию радиостанции «Говорит Москва» подтвердила начальник управления информации и общественных связей районной администрации. «Алексей Кокшаров сейчас у нас не работает», – сказала Елена Крысина.

Чиновника Кокшарова подставил аукцион на сайте госзакупок. Администрация хотела утилизировать офисное оборудование и мебель. Среди ненужных предметов нашлись два портрета бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, которые планировали утилизировать по 633 рубля за штуку. Ответственным за публикацию заказа был именно Кокшаров.

Забавно, что чиновник сам называет произошедшее – фатальной нелепостью, мол, в потоке официальных бумаг он просто недоглядел. Надо было поступить по-человечески: выбросить так. Сам премьер может и не оскорбился бы, все-таки экономия бюджетных денег.