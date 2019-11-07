В какой срок должны вернуть переплату по налогу

В какие сроки осуществляется возврат излишне уплаченного налога, пеней и штрафов по заявлению налогоплательщика? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте.

Общий срок возврата не должен превышать одного месяца:

если камеральная налоговая проверка не проводилась, то срок возврата начинает исчисляться со дня получения заявления о возврате;

если проводилась камеральная проверка и налоговым органом не было выявлено нарушений, то срок возврата начинает исчисляться по истечении 10 рабочих дней со дня, следующего за днем завершения камеральной проверки либо со дня, когда такая проверка должна была быть завершена;

если по результатам проводимой камеральной проверки налоговым органом было выявлено нарушение, то срок возврата начинает исчисляться со дня, следующего за днем вступления в силу решения, принятого по результатам такой проверки.

В своем ответе ФНС ссылается на пункт 6 и пункт 8.1 статьи 78 Налогового кодекса РФ.

Такие же сроки установлены для возврата сборов и страховых взносов.