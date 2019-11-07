Аванс и зарплату можно перечислять на разные карты

Перевод зарплаты на разные банковские карты два раза в месяц не нарушает условие выплаты заработной платы, установленное нормой статьи 136 ТК.
Такой вывод содержится в письме Роструда № ПГ/25780-6-1 от 10.10.2019.
Перечисление заработной платы на банковский счет осуществляется по заявлению работника.
Исходя из изложенного, исходя из смысла статьи 136 ТК, для того чтобы выплата заработной платы в порядке безналичного расчета являлась правомерной, необходимо соблюдение следующих условий:
· условия перечисления зарплаты на два банковских счета предусмотрены в коллективном или трудовом договоре;
· наличие договора банковского счета;
· согласие сторон трудового договора;
· указание работником счета, на который работодатель будет перечислять заработную плату работника.
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