Я стираю лаской. Как ФНС обращается с налогоплательщиками

ФНС РФ предпочитает использовать «мягкие меры» в отношении должников по налогам, сообщил замруководителя ФНС РФ Константин Чекмышев в эфире одного из телевизионных каналов.

Чиновник говорит, что задолженность – это неотъемлемая часть любых финансовых отношений. У службы растут поступления налогов и обязательства, но при этом долг снижается, и это уникальная ситуация. Поэтому ФНС предпочитает применять мягкие меры при работе с должниками, оставляя взыскание долга, как самый крайний способ.

Замглавы ФНС напомнил, что с 2019 года налоговые органы получили право самостоятельно урегулировать технические долги. Например, если налогоплательщик неверно указал КБК, специалисты налоговых органов сами исправят его и направят платеж корректному адресату, ликвидировав задолженность. Также принят закон о неприменении мер взыскания по задолженности менее 3 000 рублей для организаций и ИП.

По словам Чекмышева, само взыскание также начинается с мягких мер. Любому налогоплательщику обязательно сначала направляется уведомление и дается две недели на исполнение обязательств. Для добросовестных налогоплательщиков, которые хотят, но по каким-то причинам не могут уплатить налоги, работают согласительные процедуры – мировые соглашения и рассрочки.

«Три года назад у нас было в 12 раз меньше мировых соглашений. Сейчас мы ежегодно около 15 млрд долга урегулируем именно так», – добавляет Константин Чекмышев.

Только если анализ показывает, что налогоплательщик недобросовестный, то на основании данных о его судебных процессах, уже имеющихся исполнительных производствах, движении активов и финансов налоговые органы готовят индивидуальную проектную концепцию работы с ним.