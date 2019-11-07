Клерк.Ру

Как работать меньше, не теряя свою зарплату

Не делайте чужую работу.

Для этого нужно:

1) определить свои правила работы и донести их до сотрудников;

2) организовать работу так, чтобы подчиненные несли ответственность за свой участок и реже ошибались.

3) реализовать еще два момента.

Ваш месячный бюджет не изменится, но чрезмерная нагрузка и напряженность уйдут.

P.S. Осторожно! Возможно полное удовлетворение от работы и отказ от переработок.

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.

Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.

Всё про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Лариса Магафурова
Хочу купить за 3 500 ₽ 6 000 ₽ Узнать больше
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Карьера бухгалтера»

Все семинары по теме Карьера бухгалтера