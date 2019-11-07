Клерк.Ру

Конкурс «Бухгалтер года - 2019»: выбираем лучшего из лучших

Приглашаем бухгалтеров России принять участие в ежегодном конкурсе на звание «Бухгалтер года — 2019».

Организатор конкурса — компания Такснет — разработчик систем электронного документооборота и отправки отчетности.

Этот конкурс для тех, кто:

— работает в бюджетной или коммерческой сфере;

— знает положения налогового и бухгалтерского учета;

— в курсе последних изменений законодательства;

— хочет доказать свое профессиональное мастерство и стать бухгалтером № 1 в РФ.

Хочу участвовать в конкурсе!

Зарегистрироваться и пройти онлайн-тестирование можно из любого города России.

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Специально для конкурса экспертами в сфере бухгалтерского учета подготовлены вопросы и задачи про:

— условия применения спецрежимов;

— бухгалтерские проводки;

— правила начисления амортизации;

— даты признания хозяйственных операций;

— учет расходов и др.

1 тур

Вам предстоит ответить на 35 тестовых вопросов с вариантами ответов. Время, которое потребуется на прохождение теста, составит примерно 15-35 минут. Участники, правильно ответившие на 18 и более вопросов, становятся финалистами и проходят во второй тур.

Ответы участников принимаются до 15 ноября 2019 года.

2 тур

Здесь представлены бухгалтерские задачи без вариантов ответов. Ответы будут проверяться компетентными специалистами и членами жюри.

Ответы конкурсантов принимаются до 19 ноября 2019 года.

28 ноября 2019 года в Казани состоится церемония награждения. Финалистам конкурса будет выслано приглашение с информацией о месте и времени проведения мероприятия.

Участовать в конкурсе.

Благодарим партнёров конкурса в подготовке вопросов — компанию «Аудэкс»и «Инфоцентр КонсультантПлюс».

Генеральный спонсор конкурса: Образовательный портал «Реальный бухгалтер».

Докажите, что именно вы — Бухгалтер года — 2019! Желаем удачи!

Остались вопросы? Пишите на почту marketing@taxnet.ru

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