Изменится порядок взыскания долгов по взносам в ФСС

Сегодня в Госдуму внесен законопроект № 831096-7, цель которого — совершенствование процедуры взыскания незначительных сумм задолженности по страховым взносам.

Предлагается внести изменения в Закон № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», направленные на увеличение суммы страховых взносов, пеней и штрафов, подлежащих взысканию за счет имущества должника, с 500 рублей до 3 тыс. рублей.

Одновременно предусматривается внесение изменений в Закон № 125-ФЗ в части увеличения до 3 тыс. рублей суммы страховых взносов, пеней и штрафов при обращении территориального органа страховщика в суд.

Напомним, подобная норма уже внесена в НК. С 2020 года решение о взыскании будет приниматься налоговыми органами, только если общая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащая взысканию, превышает 3 000 рублей.