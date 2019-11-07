Оплата по QR-коду через Систему быстрых платежей заработает через 2 месяца

Оплату покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей планируют запустить по всей стране в 2019 году. Об этом в Госдуме сообщила Эльвира Набиуллина, передает «ТАСС».
«Главное наше направление – это создание системы быстрых платежей. Мы ее сейчас в тестовом режиме смотрим, со следующего года мы запустим по всей стране, когда можно по QR-коду расплачиваться за товары, услуги, в том числе в магазинах», – пояснила глава ЦБ.
Сейчас такую технологию уже тестируют несколько торговых сетей. При этом на уточняющий вопрос депутатов о возможности повсеместного запуска технологии по оплате через QR-код с 1 января 2020 года глава регулятора сказала: «Да, мы начнем».
В рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных – 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 года.
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.