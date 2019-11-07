У ФНС будут новые полномочия. Это коснется всех компаний и ИП

Госдума сегодня приняла в первом чтении поправки в закон «Об электронной подписи». Этот проект касается всех организаций и ИП, поскольку изменятся правила выдачи электронных подписей.

Поправки предусматривают, что юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получать усиленную квалифицированную электронную подпись только в Федеральной налоговой службе, а финансовые организации — в ЦБ РФ. Аккредитованные Минкомсвязью удостоверяющие центры (УЦ), которые выдают КЭП сейчас, смогут выдавать такие подписи только физическим лицам.

При этом требования к УЦ сильно изменятся: собственный капитал должен быть увеличен с 7 млн до 500 млн — 1 млрд, размер страховой ответственности увеличивается с 30 млн до 300-500 млн рублей, срок аккредитации сокращается с 5 лет до 3 лет.

Законопроект уже вызвал острую критику как бизнеса, так и представителей власти (администрации Президента и ФСБ). Основные претензии сводятся к тому, что изменения приведут к закрытию подавляющего большинства коммерческих УЦ, потребуют значительных затрат из бюджета на расширение и поддержание мощностей УЦ ФНС, а также к концентрации всех типов рисков на единственной инфраструктуре, что станет удобной мишенью для кибератак.

Еще одна поправка, против которой выступает в том числе и Сбербанк — обязанность подписывать документы компаний не одной, а двумя усиленными квалифицированными подписями одновременно. Руководитель организации должен будет ставить на документе подпись юридического лица и личную цифровую подпись как физического лица. Это повлечет затраты на модернизацию информационных систем организаций, чтобы они могли одновременно проверять несколько электронных подписей на одном документе. Кроме того, появляется риск нарушения личных прав граждан, так как их персональные данные могут быть скомпрометированы из-за обязанности использовать личные электронные подписи для служебных целей.

Принятие законопроекта в том виде, в котором он существует сейчас, может привести к полному коллапсу в бизнесе. Впрочем, авторы документа и его сторонники пытаются убедить всех в том, что он необходим для защиты самих предпринимателей.