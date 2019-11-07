Население страны продолжает убывать

Счетная палата России предупредила о риске не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны. Такой вывод содержится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь—сентябрь 2019 года.

Национальный проект «Демография», рассчитанный на период с 2019 по 2024 год, ставит своей целью увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 ребенка на одну женщину), а также снижение смертности населения старше трудоспособного возраста.

В документе сказано, что численность населения в России на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек. Это на 52,5 тыс. человек меньше по сравнению с началом года. При этом миграционный прирост населения компенсировал естественную убыль лишь на 76%, констатирует ведомство.

В докладе отмечается, что за период с января по август родились 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс. человек (минус 7,8%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число умерших за этот же период (1 213,5 тыс. человек) по сравнению с годом ранее сократилось на 33,7 тыс. человек, или на 2,7%.

Аудиторы констатируют, что естественная убыль населения в январе—августе 2019 года приблизилась к значению показателя в целом за 2018 год. При этом естественный прирост был зафиксирован лишь в 17 регионах, в то время как в прошлом году он был в 20 регионах России.

«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — приводит цитату из доклада РБК.