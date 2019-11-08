Как считать срок амортизации бэушных ОС

Организация, приобретающая объекты основных средств, бывшие в употреблении, в порядке правопреемства при реорганизации юрлиц, определяет срок полезного использования этих ОС на основании положений пункта 7 статьи 258 НК.
В целях применения линейного метода начисления амортизации по таким объектам вправе определять норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
При этом срок полезного использования данных ОС может быть определен как установленный предыдущим собственником срок их полезного использования, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
А если предыдущим собственником был неверно определен срок полезного использования? В этом случае предыдущий собственник должен уточнить данные налогового учета, руководствуясь статьей 54 НК, устранив искажения в порядке учета передаваемых объектов.
Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-03-06/1/82145 от 25.10.2019.
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