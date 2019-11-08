Как считать срок амортизации бэушных ОС

Организация, приобретающая объекты основных средств, бывшие в употреблении, в порядке правопреемства при реорганизации юрлиц, определяет срок полезного использования этих ОС на основании положений пункта 7 статьи 258 НК.

В целях применения линейного метода начисления амортизации по таким объектам вправе определять норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками .

При этом срок полезного использования данных ОС может быть определен как установленный предыдущим собственником срок их полезного использования, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

А если предыдущим собственником был неверно определен срок полезного использования? В этом случае предыдущий собственник должен уточнить данные налогового учета, руководствуясь статьей 54 НК, устранив искажения в порядке учета передаваемых объектов.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-03-06/1/82145 от 25.10.2019.