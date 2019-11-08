Накопительная пенсия уменьшается с каждым годом

Накануне Госдума приняла в 1 чтении законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год.
На основе статистических данных о количестве мужчин и женщин в возрасте 60/55 лет Минтруд высчитал, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2020 год — 263 месяца или 21,9 года.
Однако законопроектом с 1 января 2020 года предлагается определить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 258 месяцев или 21,5 года.
За последние несколько лет этот показатель менялся таким образом:
|Год
|Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии.
|2016
|234
|2017
|240
|2018
|246
|2019
|252
|2020
|258
Напомним, что показатель «ожидаемый период выплаты» используется при расчете накопительной пенсии. В пенсионной формуле он стоит в знаменателе, поэтому чем больше этот период, тем меньше пенсия.
Добавим, изменения в пенсионном законодательстве в части повышения пенсионного возраста, не меняют правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остается в прежних границах — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Более подробно о расчете накопительной пенсии и влиянии на нее этого показателя мы рассказывали в материале «Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше».
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