Накопительная пенсия уменьшается с каждым годом

Накануне Госдума приняла в 1 чтении законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год.

На основе статистических данных о количестве мужчин и женщин в возрасте 60/55 лет Минтруд высчитал, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2020 год — 263 месяца или 21,9 года.

Однако законопроектом с 1 января 2020 года предлагается определить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 258 месяцев или 21,5 года.

За последние несколько лет этот показатель менялся таким образом:

Год Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. 2016 234 2017 240 2018 246 2019 252 2020 258

Таким образом, ежегодно этот период увеличивается на 6 месяцев.

Напомним, что показатель «ожидаемый период выплаты» используется при расчете накопительной пенсии. В пенсионной формуле он стоит в знаменателе, поэтому чем больше этот период, тем меньше пенсия.

Добавим, изменения в пенсионном законодательстве в части повышения пенсионного возраста, не меняют правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остается в прежних границах — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Более подробно о расчете накопительной пенсии и влиянии на нее этого показателя мы рассказывали в материале «Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше».