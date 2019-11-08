Налоговая попросила пояснить убыток. Гендир обвинил правительство, банки, Запад

Компания получила требование пояснить убыток предприятия, заявленный в декларации по налогу на прибыль. ИФНС-то кажется, что бухгалтеры ошибаются, когда не показывают прибыль, там ждут пояснений.

Не останавливаясь на формальной отписке, генеральный директор решил напомнить налоговикам, как вообще бизнесу дается прибыль, и почему ее периодами может не быть. Денис Панченко, генеральный директор компании, делится с коллегами ответом, который отправил в ИФНС.

«Налоговая прислала требование объяснить причины возникновения убытков за 1 квартал 2019. Решил объяснить популярно, на пальцах. Должен сказать, что это второй убыток с 1998 г, первый был в 2009 году, когда вообще все рухнуло. P.S. На финансовое положение предприятия он не оказывает значительного влияния, т.к. сложился в основном из-за амортизации нового оборудования и обесценивания валюты на счетах. Плохо, что новое дорогое оборудование в нынешних экономических условиях не может работать с прибылью», – пишет Денис.

Под его разгон попали все: правительство, которое планомерно уничтожает отрасль, банки, которые по кредитам дерут проценты выше рентабельности производства, таможня, слабый рубль, а заодно европейские и азиатские конкуренты. Коллеги, конечно, хвалят за четкое изложение, но скептически вздыхают: налоговики не прочтут дальше первого абзаца, их лишь интересует «сколько и когда?».