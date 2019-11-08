Банкомат будет узнавать вас по лицу

Российские компании активно расширяют возможности использования системы распознавания лиц (биометрию). Впереди всех оказались банки.

Оператор ЕБС «Ростелеком» планирует встроить систему распознавания лиц в банкоматы, рассказал «Известиям» директор по цифровой идентичности компании Иван Беров. Он подчеркнул, что пока такие АТМ готовятся к пилоту, который позволит оценить клиентский опыт, а банки смогут проанализировать экономическую модель и возможности по противодействию мошенничеству.

Для идентификации в банкомате клиенту не нужно будет иметь при себе ни карту, ни мобильный телефон: камера будет встроена в АТМ и узнает человека только по слепку его лица, который хранится в ЕБС. Это будет первый пример использования для АТМ федеральной, а не локальной базы банка, подчеркнули в «Ростелекоме». Финансовые организации смогут встраивать систему в уже функционирующие банкоматы или закупить новые с такой функцией, отметили в «Ростелекоме».

Новую технологию готовятся тестировать в Промсвязьбанке, а в Тинькофф-банке уже тестируют, заявили представители кредитных организаций.

Распространение такой технологии в АТМ находится в тренде отказа от «пластика»: так, некоторые банкоматы уже переоборудуют для работы без карты, но с использованием телефона, рассказал президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Тем не менее широкого распространения в России биометрические технологии пока не получили, поскольку клиенты всё еще неохотно сдают свои слепки лица и голоса, отметил президент НФА. Системой начнут пользоваться, когда расширится количество предоставляемых с ее помощью сервисов. Банкоматы внесут определенный вклад в популяризацию сервиса, считает эксперт.