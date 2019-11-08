Увольнение в период декретного отпуска не обязывает к перерасчету пособия

Сотрудница оформила больничный лист по беременности и родам на 140 дней, получила по нему пособие, а затем решила уволиться, не дожидаясь окончания срока декрета.
Что делать работодателю в этой ситуации? Этот вопрос задан Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».
Работница вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию во время отпуска по беременности и родам, пояснил Роструд.
Действующим законодательством не предусмотрены перерасчет и возврат части пособия по беременности и родам в случае увольнения работницы в отпуске по беременности и родам. Пособие следует выплатить в полном объеме.
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