Большинство компаний повысило зарплаты

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год, говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY).

Больше всего (на 8%) увеличились оклады топ-менеджеров компаний, пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами. Траты на жалованье среднему и старшему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6%. В общей сложности зарплаты работникам с мая 2018 года по апрель 2019-го подняло 83% опрошенных компаний. Фонд оплаты труда при этом вырос в среднем на 6,4%.

Фонд оплаты труда в опрошенных EY фирмах рос быстрее инфляции, которая, по данным Минэкономразвития, составила 5,17% в апреле 2019 года.

В исследовании EY приняло участие свыше 180 российских и международных компаний. Они предоставили данные более чем по 700 предприятиям. Среди респондентов были представители нефтегазовой и тяжелой промышленности, производители потребительских товаров, телекоммуникационные, транспортные и строительные компании. Обзор содержит сведения о зарплатах людей в 24 субъектах России.