Сбербанк создал самый мощный в стране суперкомпьютер

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер, который, как рассчитывает банк, ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте.

Суперкомпьютер назван Christofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари, рассказал РБК исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский.

Это платформа, где проходит обучение искусственного интеллекта с использованием большого объема данных. Cуперкомпьютер по вычислительной мощности многократно превосходит обычный и способен обрабатывать бóльшие объемы данных за короткий период времени.

Сейчас технологию тестируют Сбербанк и клиенты SberCloud (облачная платформа группы «Сбербанк»), которые пока не называются. В дальнейшем суперкомпьютер будет использоваться для создания и развития внутренних сервисов экосистемы Сбербанка, а с 12 декабря станет доступен сторонним компаниям, работающим с ИИ. Стоимость услуги будет зависеть от заказанных мощностей. Доступ к компьютеру будет открыт через облако.

Суперкомпьютер предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в разных отраслях экономики, таких как нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ретейл, химия, медицина и др.

Суперкомпьютер разработан компанией SberCloud совместно с американской технологической компанией NVIDIA. Производительность суперкомпьютера в проведенных тестах достигла 6,7 петафлопс. Стоимость создания суперкомпьютера в Сбербанке не раскрывают.