Как оплачивать работникам дежурства «на телефоне»

Приказом руководителя работники назначаются ответственными дежурными на выходные или праздничные дни «по телефону», без нахождения на рабочем месте. У Роструда спросили, надо ли оплачивать это.

В ведомстве пояснили, что Трудовой кодекс понятия «дежурство на дому» не содержит. Поэтому требовать от работника, чтобы он дежурил на дому за пределами рабочего времени, работодатель не вправе.

При возникновении спора суд может прийти к выводу, что такое дежурство являлось сверхурочной работой, которая должна быть оплачена в повышенном размере.

При этом отмечается, что в отношении коммерческих организаций продолжает действовать Постановление Секретариата ВЦСПС от 02.04.1954 № 233 «О дежурствах на предприятиях и в учреждениях» в части, не противоречащей ТК.

Согласно данному документу:

1) привлечение к дежурствам не допускается чаще одного раза в месяц;

2) продолжительность дежурства или работы вместе с дежурством не может превышать нормальной продолжительности рабочего дня;

3) дежурства в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируются предоставлением в течение ближайших 10 дней отгула.