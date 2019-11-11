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В графике отпусков должна фигурировать конкретная дата

Некоторые работодатели при составлении графика отпусков указывают лишь месяц будущего отпуска без указания конкретной даты.

Это неправильно, разъясняет Роструд. В графике отпуск во избежание разногласий между работником и работодателем следует указывать конкретные даты начала ежегодного оплачиваемого отпуска.

 

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