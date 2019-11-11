При переходе с ЕНВД на УСН налоговая нагрузка на аптеки вырастет в 26 раз

Если в целом для бизнеса ЕНВД перестанет существовать с 01.01.2021, то для некоторых видов деятельности, таких как розничная торговля лекарственными препаратами, этот запрет наступает уже 01 января 2020 года. Времени для переходного периода, для «донастойки» иных налоговых режимов практически не остается, отмечает бизнес-омбудсмен по Приморскому краю Марина Шемилина.

В регионе ищут пути спасения для аптек. Так, в частности, подготовлены предложения о внесении изменений в региональный закон, устанавливающий пониженные налоговые ставки по УСН.

Цель предлагаемых поправок — недопущение роста розничных цен на фармацевтическом рынке, недопущение закрытия и ухода с рынка мелкой розничной торговли лекарственными препаратами, особенно в отдаленных местностях края.

В частности для аптек предлагается установить ставку по УСН с объектом «доходы» в размере 1 %.

«По расчетам предпринимателей, предложенные изменения увеличат действующую налоговую нагрузку от 2,7 до 4,4 раз, вместе с тем позволят им перейти на УСН, когда объектом налогообложения являются доходы и осуществлять дальнейшую деятельность. При действующей ставке УСН доходы — 6 %, рост налоговой нагрузки составит от 16,5 до 26,2 раз, что для многих является неподъемным бременем», — пояснила Марина Шемилина.