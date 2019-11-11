Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите

С 2020 года получать пособие на первого и второго ребенка в возрасте до 3 лет , рожденного в 2018 году и позднее, в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте РФ будут семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов.

При этом пособие за второго ребенка платит ПФР из средств маткапитала.

Не все россияне, в чьих семьях родился второй ребенок, знают о таком нюансе.

Некоторые малоимущие надеются на обещанное властями пособие, и с удивлением для себя узнают, что все не так просто, как им казалось.

Так, молодые родители задали такой вопрос ПФР:

Наша семья направила материнский капитал на погашение ипотечного кредита. Имеем ли мы право на ежемесячную выплату при рождении второго ребенка, если средства материнского капитала использованы в полном объеме?

ПФР пояснил:

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 № 418-ФЗ ежемесячная выплата в связи с рождением второго ребенка осуществляется гражданину, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. При этом выплата осуществляется только из средств маткапитала, иное Федеральным законом не предусмотрено.

Напомним, на сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой требует выплачивать пособия на детей до 3-х лет не из средств материнского капитала, а найти для этого другие источники выплаты.

Граждане отмечают, что фактически за второго ребенка никакого пособия нет, так как потратить маткапитал можно и на другие нужды. То есть фактически пособие платят семье из денег, которые этой же семье и принадлежат (в виде сертификата).

Добавим, эта тема активно обсуждается на нашем канале в «Яндекс.Дзен».

Приведем наиболее популярные комментарии:

Называли бы вещи своими именами. А то с экранов ТВ вещают о новом пособии, а по факту это просто обналичка маткапитала. То есть семья вместо погашения ипотеки или оплаты образования просто проедает эти 400 тыс. По сути это еще одно направление расходования маткапитала — «на любые нужды».

Да оборзели вообще. Почему на первого ребенка из госбюджета, а на второго с маткапитала? Что за несправедливость такая? Опять обманули! Типа это пособие будет, ага... Как дали маткапитал, так и заберут. Просто слов нет, как выкрутились

На второго ребёнка, получается у меня же из кармана их вытащили, зашибись они мне пособие выплатят. Если даёте пособие, то платите всем!!!!!!

А не слишком ли вы зажрались? Нам в своё время на детей никаких маткапиталов не давали. Ничего, вырастили и ничего ни от кого не требовали. Вы для кого их родили?