Наняли домработницу-иностранку? Платите за нее страховые взносы

В письме ФНС № БС-3-11/9501@ от 01.11.2019 рассмотрена ситуация, когда физлицо нанимает иностранных граждан, работающих по патенту, для ведения домашнего хозяйства.

В этом случае иностранная домработница должна самостоятельно платить НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей.

В случае если по итогам года исчисленная сумма НДФЛ с дохода, полученного за оказанные услуги по ведению домашнего хозяйства, превысит сумму уплаченных авансовых платежей, она должна не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, представить в ИФНС декларацию 3-НДФЛ и доплатить налог в бюджет в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Что касается страховых взносов, то их должен платить наниматель.

В соответствии с пунктом 1 статьи 419 НКа плательщиками страховых взносов признаются, в том числе физические лица, не являющиеся ИП, и производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам.

Таким образом, физлица, нанимающие иностранных граждан, работающих по патенту, для ведения домашнего хозяйства, являются плательщиками страховых взносов, поэтому обязаны встать на учет в качестве плательщиков страховых взносов, а также исчислять и уплачивать с выплат страховые взносы на ОПС по тарифу 22 % и на ОСС по тарифу 1,8 %.

Взносы на ОМС за иностранцев на патенте платить не надо.