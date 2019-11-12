Как ИП на ПСН освободиться от налога на имущество

Применение ПСН предусматривает освобождение ИП от обязанности по уплате налога на имущество физлиц. Освобождение действует в части имущества, используемого при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, за исключением объектов, включенных в перечень облагаемых по кадастровой стоимости.
Что нужно, чтобы получить это освобождение, ФНС рассказала в письме № БС-3-21/9467@ от 31.10.2019.
Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ внесены изменения в нормы НК, предусматривающие исключение обязанности представления физлицами документов, подтверждающих их право на налоговые льготы по налогам.
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физлиц утверждены приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ и применяются с 1 января 2018 года.
С учетом изложенного начиная с налогового периода 2018 года порядок предоставления налоговой льготы при налогообложении имущества ИП, применяющих спец режимы, предусматривает представление заинтересованным лицом заявления о предоставлении налоговой льготы, оформленного в установленном порядке.
В поле заявления «Право на налоговую льготу подтверждается следующим документом» указываются сведения о документе, подтверждающем право налогоплательщика на налоговую льготу в отношении указанного в заявлении объекта налогообложения.
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