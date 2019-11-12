Как агенту заполнить книгу покупок при приобретении электронных услуг у иностранной фирмы

Агент приобрел услуги в электронной форме в интересах принципала у иностранного юрлица, которое встало на учет в налоговом органе РФ.

Как в этом случае выставлять счета-фактуру, заполнять журнал учета счетов-фактур и книгу покупок? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № СД-4-3/22373@ от 31.10.2019.

Агенты (посредники) составляют счета-фактуры в адрес принципала на основании счетов-фактур, полученных от продавца товаров (работ, услуг), имущественных прав.

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 169 НК иностранные организации, подлежащие постановке на учет в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 НК, счета-фактуры не составляют, книги покупок, книги продаж, журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в части оказания услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК, не ведут.

В связи с этим при приобретении агентом товаров (работ, услуг) по агентскому договору, предусматривающему приобретение для принципала товаров (работ, услуг) от имени агента, счета-фактуры принципалу этих товаров (работ, услуг) выставляет агент, в том числе применяющий УСН. При этом данный порядок оформления счетов-фактур не приводит к обязанности агента уплачивать в бюджет НДС по товарам (работам, услугам), реализуемым продавцом.

Поскольку указанная иностранная организация при оказании услуг в электронной форме счета-фактуры не выставляет, то у агента, приобретающего электронные услуги для принципала, обязанность ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в части операций по приобретению услуг в электронной форме для принципала отсутствует.

Вычеты сумм НДС, предъявленных иностранной организацией, производятся налогоплательщиком-покупателем, в том числе приобретающим электронные услуги на основании агентского договора, при наличии документов, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 171 НК.

При этом в графе 3 книги покупок указываются номер и дата договора или расчетного документа (счета на оплату услуг, акта об оказании услуг или иного документа со стороны иностранной организации), в которых указаны ИНН и КПП иностранной организации, а также сумма НДС; а в графе 7 — номер и дата документа, свидетельствующего о перечислении оплаты агентом (посредником) в адрес иностранной организации, а также номер и дата документа, свидетельствующего о возмещении расходов принципалом агенту (посреднику).