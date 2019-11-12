Когда при УСН учитывать в расходах таможенные платежи за импортные товары

Фирма на УСН покупает импортные товары для перепродажи. В какой момент она может включить в расходы таможенные платежи?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-11-11/83065 от 29.10.2019.

Согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 346.16 НК налогоплательщик, применяющий УСН с объектом «доходы минус расходы» может учитывать в составе расходов суммы таможенных платежей, уплаченные при ввозе товаров на территорию РФ.

При этом в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 346.17 НК расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, учитываются по мере реализации указанных товаров.

Таким образом, таможенные платежи, которые относятся к импортным товарам, приобретаемым для последующей реализации, учитываются налогоплательщиком, применяющим УСН, в составе расходов по мере реализации этих товаров при условии их фактической оплаты продавцу.