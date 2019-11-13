Когда при исключении должника из ЕГРЮЛ его задолженность можно признать безнадежной

Не всякое исключение из ЕГРЮЛ является ликвидацией. Поэтому не всегда можно списать долги юрлица, исключенного из ЕГРЮЛ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/81781 от 24.10.2019.

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) для целей налогообложения прибыли признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта госоргана или ликвидации организации.

В случае ликвидации организации-должника датой признания его задолженности перед налогоплательщиком безнадежной для целей налогообложения прибыли будет признаваться дата внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации такого юрлица.

Кроме того, правовые последствия исключения недействующего юрлица из ЕГРЮЛ приравнены к его ликвидации, следовательно, на дату исключения недействующего юрлица из ЕГРЮЛ кредитор вправе включить в состав внереализационных расходов задолженность такого лица как убыток в виде безнадежной задолженности по основанию ликвидации организации-должника.

При этом исключение организации из ЕГРЮЛ по основаниям пункта 5 статьи 21.1 Закона N 129-ФЗ (когда в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности) не является ликвидацией.

Следовательно, задолженность такого должника не может быть признана безнадежной налогоплательщиком при исключении такой организации из ЕГРЮЛ.