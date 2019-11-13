Как посчитать долю ОС по обособке

Согласно пункту 2 статьи 288 НК уплата налога на прибыль в региональный бюджет производится по месту нахождения организации, а также по месту нахождения обособок исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособки.

Доля определяется как средняя арифметическая величина удельного веса ССЧ (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в ССЧ (расходах на оплату труда) и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по налогоплательщику.

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

При этом пунктом 2 статьи 256 НК установлены виды амортизируемого имущества, которые не подлежат амортизации. В частности, одним из таких видов имущества являются объекты ОС, в отношении которых налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета.

Поскольку указанное имущество признается амортизируемым, оно учитывается в расчете удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества обособки при расчете доли прибыли, приходящейся на нее.

При этом остаточная стоимость соответствующих ОС, введенных в эксплуатацию после вступления в силу главы 25 НК, равна первоначальной стоимости, учитывая тот факт, что указанные объекты ОС не подлежат амортизации.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/82151 от 25.10.2019.