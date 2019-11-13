Как посчитать долю ОС по обособке

Согласно пункту 2 статьи 288 НК уплата налога на прибыль в региональный бюджет производится по месту нахождения организации, а также по месту нахождения обособок исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособки.
Доля определяется как средняя арифметическая величина удельного веса ССЧ (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в ССЧ (расходах на оплату труда) и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по налогоплательщику.
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
При этом пунктом 2 статьи 256 НК установлены виды амортизируемого имущества, которые не подлежат амортизации. В частности, одним из таких видов имущества являются объекты ОС, в отношении которых налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета.
Поскольку указанное имущество признается амортизируемым, оно учитывается в расчете удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества обособки при расчете доли прибыли, приходящейся на нее.
При этом остаточная стоимость соответствующих ОС, введенных в эксплуатацию после вступления в силу главы 25 НК, равна первоначальной стоимости, учитывая тот факт, что указанные объекты ОС не подлежат амортизации.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/82151 от 25.10.2019.
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.