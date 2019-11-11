Путина владеет долей в МФО

Бывшая жена Владимира Путина Людмила является совладелицей микрофинансовой компании «КарМани», сообщает «Собеседник».

По информации издания, Людмила Шкребнева (девичья фамилия Путиной) владеет компанией «Интерьерсервис», которой в свою очередь принадлежит компания «Меридиан». Она в 2018 году получила 7-процентную долю в кипрском офшоре Carmoney CY LTD, владеющем МФК «КарМани».

Согласно данным базы «Спарк-Интерфакс», полная тезка бывшей жены президента действительно владеет «Интерьерсервисом» и через нее «Меридианом». Но в «Спарк-Интерфаксе» нет данных о том, что «Меридиан» связан с офшором Carmoney CY LTD.

«После того как бенефициаром CarMoney стала Шкребнева (она же бывшая Путина, она же ныне Очеретная), дела у стартапа пошли в гору. По итогам четвертого квартала 2018 года организация впервые осталась в плюсе, а уже в первом полугодии 2019 года вышла на рекордную прибыль. За год портфель микрокредитов компании вырос на 30%: теперь россияне должны бывшей первой леди 2,6 млрд руб.», – пишет «Собеседник».

Компаньон экс-жены Путина – бывший перевозчик президентского кортежа Константин Вартанов. Вартанов фигурировал в недавнем коррупционном скандале. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что «224-й летный отряд» многократно завышал цены на перевозку, деньги расхищались. Заместитель гендиректора Дмитрий Новицкий был арестован, а у Вартанова, судя по всему, оказались свободные средства, которые он и инвестировал в CarMoney.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в первой половине 2019 года «КарМани» занимала шестое место среди российских микрофинансовых компаний по размеру портфеля микрозаймов. Он составлял 2,6 миллиарда рублей, за год увеличившись на 30%.