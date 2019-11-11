Предельная база по взносам на 2020 год

Сегодня на официальном интернет-портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства №1407 от 06.11.2019, которым установлена предельная база для исчисления страховых взносов на 2020 год.

На 2020 года предельная база установлена: по взносам на ОСС — 912 000 рублей ;

; по взносам на ОПС — 1 292 000 рублей.

Таким образом, если в 2020 году зарплата сотрудника нарастающим итогом превысила 912 тыс. рублей, то взносы на соцстрахование от временной нетрудоспособности платить не надо.

Что касается взносов на ОПС, то в 2020 году с облагаемых выплат до 1 292 000 руб. включительно страховые взносы начисляйте:

по тарифу 22% — если применяются общие тарифы взносов;

по пониженному тарифу — если применяются пониженные тарифы.

С выплат свыше 1 292 000 руб. взносы на обязательное пенсионное страхование начисляете по тарифу 10%, если компания применяет общие тарифы. В случае, когда компания применяет пониженные тарифы, взносы вовсе не нужно платить

Поясним, ежегодное повышение предельной базы по взносам на ОПС негативно влияет на размер вашей будущей пенсии.

Чем выше база, тем меньше пенсия.

Дело в том, что в формуле расчета пенсионного балла предельная база находится в знаменателе, а ваша зарплата – в числителе.

Подробно об этом мы писали в материале «Как новый лимит по взносам повлияет на вашу будущую пенсию. Спойлер – хорошего мало».