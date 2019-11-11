Предельная база по взносам на 2020 год

Сегодня на официальном интернет-портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства №1407 от 06.11.2019, которым установлена предельная база для исчисления страховых взносов на 2020 год.
На 2020 года предельная база установлена:Таким образом, если в 2020 году зарплата сотрудника нарастающим итогом превысила 912 тыс. рублей, то взносы на соцстрахование от временной нетрудоспособности платить не надо.
- по взносам на ОСС — 912 000 рублей;
- по взносам на ОПС — 1 292 000 рублей.
Что касается взносов на ОПС, то в 2020 году с облагаемых выплат до 1 292 000 руб. включительно страховые взносы начисляйте:
- по тарифу 22% — если применяются общие тарифы взносов;
- по пониженному тарифу — если применяются пониженные тарифы.
Поясним, ежегодное повышение предельной базы по взносам на ОПС негативно влияет на размер вашей будущей пенсии.
Чем выше база, тем меньше пенсия.Дело в том, что в формуле расчета пенсионного балла предельная база находится в знаменателе, а ваша зарплата – в числителе.
Подробно об этом мы писали в материале «Как новый лимит по взносам повлияет на вашу будущую пенсию. Спойлер – хорошего мало».
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