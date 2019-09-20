Как новый лимит по взносам повлияет на вашу будущую пенсию. Спойлер – хорошего мало

Предельную базу по страховым взносам на ОПС на 2020 год увеличили. Давайте вместе разберемся, как это повлияет на вашу будущую пенсию.

Что случилось

Накануне Минфин опубликовал проект будущего Постановления Правительства по утверждению предельной величины базы для исчисления страховых взносов на 2020 год.

На 2020 года предельная база установлена:

по взносам на ОСС — 912 000 рублей ;

; по взносам на ОПС — 1 292 000 рублей.

В этой статье нас будет интересовать база по ОПС, так как именно она влияет на размер вашей будущей пенсии.

Как власти высчитали эту сумму? Почему именно 1,292 млн. рублей? Объясняем:

Предельная база по взносам на ОПС считается с учетом размера средней зарплаты в РФ на 2020 год, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника берется из разработанных Минэкономразвития параметров прогноза социально - экономического развития РФ и на 2020 год составляет 48 942 рубля.

Коэффициент установлен пунктом 5 статьи 421 НК и на 2020 составляет 2,2.

Расчет следующий: 48 942 х 12 х 2,2 = 1 292 068,8 рубля, с учетом округления – 1 292 000 рублей.

Обобщим в таблице все эти данные за три года:

Год Средняя зарплата Повышающий к-т Предельная база 2018 45 522 2,0 1 021 000 2019 46 432 2,1 1 150 000 2020 48 942 2,2 1 292 000

Формула балла

Предельная величина взносов, устанавливаемая на каждый год оказывает большое влияние на количество заработанных вами баллов, учитываемых при расчете пенсии.

Она непосредственно участвует в формуле расчета балла. Причем находится она в знаменателе формулы. Не нужно обладать обширными математическими знаниями, чтобы смекнуть – чем больше знаменатель, тем меньше результат. То есть ежегодное увеличение предельной базы ведете к ежегодному уменьшению количества заработанных баллах при прочих равных условиях.

Формула расчета балла такова:

ИПК = СВ / СВмз * 10

ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент (балл);

СВ - сумма взносов по индивидуальному тарифу (ваша зарплата за год * 16 %);

СВмакс – сумма взносов по индивидуальному тарифу с предельной базы (предельная база * 16%).

При этом есть ограничение по количеству баллов, которые вам начислит ПФР. Тех, у кого зарплата маленькая, это ограничение не интересует. Они все равно не дотягивают до максимума. А вот те, кто зарабатывает прилично, должны знать, что не все взносы, уплаченные работодателем (даже с учетом «обрезанной» ставки в 16 %) отразятся на их будущей пенсии. Какой огромной не была бы зарплата, выше потолка по баллам не прыгнешь.

Год Максимальное количество баллов 2018 8,7 2019 9,13 2020 9,57

Кстати, о тарифе. Не стоит забывать, что не все 22 % взносов, уплаченных с вашей зарплаты вашим работодателем, отражаются на вашем индивидуальном лицевом счете в ПФР. Тариф делится на 2 части – индивидуальную (16 %) и солидарную (6 %). Количество заработанных баллов считается только исходя из индивидуальной части.

А теперь давайте сделаем расчеты. Посчитаем, сколько баллов можно заработать в 2018 – 2020 годах в разных ситуациях.

Ситуация №1. МРОТ

Согласитесь, ситуация, когда сотрудники получают официальную зарплату в размере, равном МРОТ, отнюдь не редкость. Платить меньше – это нарушение ТК.

И так, на 2020 год МРОТ установлен в размере 12 130 руб.

Посчитаем количество баллов, которые вам начислит ПФР за 2020 год, при заработке, равном МРОТ:

(12 130 * 12 * 16% / 1 292 000 * 16%) * 10 = 1,127

А теперь посчитаем, сколько баллов вам дадут в 2019 году при зарплате, которая равна МРОТ:

(11 280 * 12 * 16% / 1 150 000 * 16%) * 10 = 1,177

Год МРОТ Предельная база Кол-во баллов 2018 11 163 1 021 000 1,312 2019 11 280 1 150 000 1,177 2020 12 130 1 292 000 1,127

Вывод: вы все также работаете за МРОТ, а баллов зарабатываете с каждым годом все меньше.

Зарплата даже слегка растет из года в год, а баллы все равно уменьшаются. Вот такой вот парадокс.

Почему так происходит? Потому что темп роста предельной базы (более чем на 12% в год) превышает темп роста МРОТ. Если такая тенденция продолжится и дальше, вы с каждым годом будете все меньше и меньше получать баллов на будущую пенсию.

Кстати, не забывайте, что есть минимум баллов, при которых право на пенсию вообще наступает. С 2025 года и далее минимальное количество баллов, дающее право на пенсию – 30.

В ПФР с сожалением констатировали, что, ежегодно количество отказов в назначении пенсии из-за нехватки баллов растет.

Ситуация №2. Стабильная зарплата

Допустим, ваш работодатель очень ответственный и вся ваша зарплата – исключительно белая. Но так как работаете вы не в столице нашей Родины, а на периферии, то оклад у вас тоже отнюдь не московский. Предположим, вы ежемесячно зарабатываете 25 000 рублей. С сожалением вынуждены констатировать, что в провинции далеко не каждый может похвастаться даже таким, в общем-то, не слишком высоким заработком.

Работодатель старается изо все сил. Он ценит своих сотрудников, но повышать им зарплату у него нет возможности, поэтому на фирме зарплатная стабильность – оклад не меняется уже несколько лет, зато никаких задержек.

Посчитаем количество баллов, которые вам начислит ПФР за 2020 год, при заработке, равном 25 тыс. рублей:

(25 000 * 12 * 16% / 1 292 000 * 16%) * 10 = 2,322

А теперь посчитаем, сколько баллов вам дадут в 2019 году при зарплате в 25 тыс. рублей:

(25 000 * 12 * 16% / 1 150 000 * 16%) * 10 = 2,609

Год Зарплата Предельная база Кол-во баллов 2018 25 000 1 021 000 2,938 2019 25 000 1 150 000 2,609 2020 25 000 1 292 000 2,322

Вывод все тот же: при неизменном заработке количество баллов, увы не остается неизменным. Оно снижается.

Чтобы ежегодно если не наращивать количество баллов, то хотя бы сохранить их на прежнем уровне, зарплата должна повышаться на тот же процент, на какой повышается предельная база, то есть более 12 %. Смогут ли работодатели держать такой темп, который почти в 3 раза превышает инфляцию?

Ситуация №3. Большая зарплата

А теперь смоделируем другую ситуацию. Допустим, ваша зарплата гораздо больше средней по стране. Вы работаете в солидной столичной компании, где оклады ежегодно индексируют. В 2018 году ваш оклад был 100 тыс. рублей, в 2019 его повысили до 120 тысяч, а в 2020 году обещали поднять до 145 тыс. рублей.

Посчитаем количество баллов, которые вам начислит ПФР за 2020 год:

(145 000 * 12 * 16% / 1 292 000 * 16%) * 10 = 13,467. Но не тут-то было. Обрезаем до максимума – 9,57

А теперь посчитаем, сколько баллов вам дадут в 2019 году:

(120 000 * 12 * 16% / 1 150 000 * 16%) * 10 = 12,52. Обрезаем до максимума – 9,13.

Год Зарплата Предельная база Кол-во баллов 2018 100 000 1 021 000 8,7 2019 120 000 1 150 000 9,13 2020 145 000 1 292 000 9,57

Вывод: зарплата увеличивается на 20 % в год, но темп прироста баллов гораздо скромнее. Вы постоянно упираетесь в потолок.